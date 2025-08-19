نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا نے کیلئے اسلامی تعلیمات پر عمل ناگزیر ،عبد القیوم ترازی
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) جشنِ آزادی اور اسلامی کلچر کے فروغ کیلئے دار العلوم رضویہ غوثیہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
پاکستان نعت کونسل انٹرنیشنل کے چیئرمین میاں عبد القیوم ترازی نے کہا کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا نے کیلئے اسلامی تعلیمات پر عمل ناگزیر ہے ۔ تقریب میں ضلع مانسہرہ کے مختلف سکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے نعت خوانی کے مقابلے میں حصہ لیا ، سید ابرا ہیم شاہ کو فائنل کیلئے منتخب کیا گیا ۔