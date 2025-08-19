صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا نے کیلئے اسلامی تعلیمات پر عمل ناگزیر ،عبد القیوم ترازی

  • اسلام آباد
نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا نے کیلئے اسلامی تعلیمات پر عمل ناگزیر ،عبد القیوم ترازی

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) جشنِ آزادی اور اسلامی کلچر کے فروغ کیلئے دار العلوم رضویہ غوثیہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 پاکستان نعت کونسل انٹرنیشنل کے چیئرمین میاں عبد القیوم ترازی نے کہا کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا نے کیلئے اسلامی تعلیمات پر عمل ناگزیر ہے ۔ تقریب میں ضلع مانسہرہ کے مختلف سکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے نعت خوانی کے مقابلے میں حصہ لیا ، سید ابرا ہیم شاہ کو فائنل کیلئے منتخب کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس