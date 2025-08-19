راولپنڈی :ڈکیتی ،چوری ، منشیا ت فروشی کے 10ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبر نگار ) راولپنڈی پولیس نے ڈکیتی ،چوری ، نقب زنی او ر منشیا ت فروشی میں ملوث 10 ملزموں کو گرفتار کرکے لاکھوں روپے ، 5 موٹر سائیکل ،2 کلو چرس، شراب اور اسلحہ برآمد کرلیا ۔
تمام ملزموں کیخلاف مقدما ت درج کر لیے گئے ۔ کلر سیداں پولیس نے نقب زنی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے ایک لاکھ 30 ہزار روپے برآمدکر لیے ،ملزم نے ہوٹل میں نقب زنی کی تھی۔ آراے بازار پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کرکے مسروقہ موٹر سائیکل اور 28 ہزار 500 روپے برآمد کیے ۔ رتہ امرال پولیس نے ڈکیتی و چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتارکرکے چھینے گئے 4 موٹر سائیکل، 35 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کیا ۔ تھانہ سول لائن ،گوجرخان پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر کے دو کلو سے زائد چرس برآمد کی جبکہ نیو ٹاؤن اور چونترہ پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے شراب اور اسلحہ برآمد کیا ۔