اسلام آباد میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ ، ہیلتھ ایڈوائزری جا ری

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ ، ہیلتھ ایڈوائزری جا ری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے بارشوں کی صورت حال کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کے لیے ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی ہے۔۔۔

 جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے ، شہری گھر، گلی اور محلے اور اردگرد کے علاقوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، صفائی کا مناسب انتظام کریں، گھروں اورگھروں کے باہر سپرے کریں ، صبح اور رات کے وقت مکمل باوز والے کپڑے پہنیں، پانی کی ٹینکی اور دیگر اشیا کو صاف رکھیں۔ بخار، سر ،جسم میں درد اور جسم پر سرخ نشان جیسی علامات کی صورت میں قریبی ہسپتال سے ڈینگی کا ٹیسٹ کرائیں۔

 

