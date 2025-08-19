قائمہ کمیٹی صحت کی صدر پی ایم ڈی سی بارے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے وزارت قومی صحت نے پی ایم ڈی سی کے صدر کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔۔۔
کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی کی صدارت میں گزشتہ روز ہوا۔ ممبران نے نجی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے میڈیکل طلبا کا مستقبل خطرے میں ہے ۔ کمیٹی نے ہدایت کی اس یونیورسٹی کے طالب علموں کو ہاؤس جاب حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی جا ئے ۔