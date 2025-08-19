پاکستان، نیپال کا ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے ملکر نمٹنے پر اتفاق
اسلام آباد(نامہ نگار )پاکستان اور نیپال کے ارکانِ پارلیمان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ صنفی مساوات اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے ملکر نمٹنے کے لئے دونوں ممالک باہمی اشتراک اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دیں گے ۔
انہوں نے صنفی مساوات اور ماحولیاتی انصاف کے فروغ کے لئے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا۔ یہ اتفاق پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی اور فریڈرش ایبرٹ شٹفنگ پاکستان کے اشتراک سے نیپال کے پاکستان کے دورہ پر آئے ہوئے پارلیمانی وفد اور پاکستانی ارکانِ پارلیمان کے اعزاز میں دئیے گئے ظہرانے میں کیا گیا ۔ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ساجد امین جاوید نے وفد کا خیرمقدم کیا ۔ وزیراعظم کی معاونِ خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان اور نیپال مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسیع کرسکتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر جنوبی ایشیائی پارلیمانی گروپ کے قیام کی تجویز بھی پیش کی ۔نیپالی وفد کی سربراہ اور نیپالی کانگریس پارٹی کی رکن پارلیمان نَگِینہ یادو نے خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔