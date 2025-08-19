نالہ لئی کی لائیو مانیٹرنگ شروع ،9 حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب
راولپنڈی (آئی این پی )پی ڈی ایم اے پنجاب نے نالہ لئی کی لائیو مانیٹرنگ شروع کر دی ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیاکے مطابق لائیو مانیٹرنگ سے نالہ لئی میں پانی کے بہاؤ کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔
نالہ لئی کے 9 حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دئیے گئے ہیں۔ براہ راست مانیٹرنگ سے نالہ لئی میں دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی۔نالہ لئی میں نہانے والوں کے خلاف سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے کارروائی کی جائے گی ۔