آ ئی ٹی پی نے مکینک آن وہیلز سروس کا آغاز کردیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کیلئے مکینک آن وہیلز سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔۔۔
دوران سفر شہریوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کے دوران ترجیحی بنیادوں پرسروسز مہیا کی جا ئیں گی ،اس موبائل سروس میں پیشہ ور مکینکس پر مشتمل ٹیم شہریوں کی جانب سے کال موصول ہونے پر فوری طور پر مقررہ مقام پر پہنچتی ہے ، گاڑی کے بند ہو جانے ، ٹائر پنکچر، بیٹری ڈاؤن یا دیگر تکنیکی مسائل کی صورت میں یہ ٹیم ابتدائی فنی امداد فراہم کرتی ہے ۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر)سید ذیشان حیدر نے کہا کہ شہری کسی بھی وقت اسلام آباد ٹریفک پولیس کی ہیلپ لائن 1915 پر کال کر کے اس سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ سروس بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے ۔