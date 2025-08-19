ڈی جی سیف سٹی کا ون انفو ، ٹیکسی ویری فیکیشن ایپس کی کارکردگی کا جائزہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی جی سیف سٹی اسلام آباد شاکر حسین داوڑ نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ون انفو اورٹیکسی ویری فیکیشن ایپس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر انہیں ون انفو ایپ کے ذریعے موصول ہونے والی مختلف اقسام کی کالز، رپورٹس اور معلوماتی پیغامات کی مکمل تفصیلات پیش کی گئیں، انہوں نے خاص طور پر ان شکایات کا جائزہ لیا جو براہ راست عوامی تحفظ، شہری مسائل، یا مشتبہ سرگرمیوں سے متعلق تھیں۔انہوںنے کہا شہریوں کی طرف سے موصول ہونے والی معلومات اور شکایات کو صرف ریکارڈ کا حصہ بنانے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ان پر موثر کارروائی کی جائے ۔