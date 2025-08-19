صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایزی پیسہ کی ڈریگنز آف پاکستان 2025 میں شاندار کامیابی

  • اسلام آباد
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک نے رواں سال کے ڈریگنز آف پاکستان ایوارڈز میں ایک بار پھر نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایزی کیش اور ڈونیشنز کمپین کے لیے 2 گولڈ اور ایک برونز ایوارڈجیت لیا ۔

ایوارڈتقریب میں ایزی پیسہ نے متعدداعزازات اپنے نام کیے ۔ ڈونیشنز کمپین انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کیٹیگری میں گولڈ ایوارڈ ایزی پیسہ کے نام رہا جبکہ پروڈکٹ لانچ یا ری لانچ کیٹیگری میں گولڈ اور انفلوئنسر/کنٹینٹ کری ایشن کیٹیگری میں برونز میڈل ایزی کیش نے حاصل کیا۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے چیف ڈیجیٹل آفیسر فرحان حسن نے کہا یہ کامیابی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ایک برانڈ کی حیثیت سے ہماری مہمات بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ 

 

