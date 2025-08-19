مصدق ملک سے گلوبل گرین گروتھ انیشی ایٹو کی کنٹری نمائندہ کی ملاقا ت ماحولیاتی حکمتِ عملی پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک سے گلوبل گرین گروتھ انیشی ایٹو (GGGI) کی کنٹری نمائندہ لورا یالاسوکی نے ملاقات کی جس میں سبز ترقی۔۔۔
کم کاربن معیشت اور پاکستان میں ماحولیاتی حکمتِ عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لورا یالاسوکی نے بتایا کہ GGGI اکیاون ممالک میں پائیدار اور سبز ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کی ترجیح تخفیف اور موافقت کے اہداف کو ساتھ لے کر چلنا ہے ۔