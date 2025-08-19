صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (آئی این پی )پبلک اکاؤنٹس کمیٹی (پی اے سی) کی ذیلی کمیٹی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے پشاور ریجن میں 14 کروڑ روپے کی گندم چوری کا انکشاف ہوا ہے ۔

 دیگر کئی ریجنز میں بھی مالی گھپلے سامنے آئے ہیں۔ پبلک اکاؤ نٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی نے تمام معاملات کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔شاہدہ بیگم کی زیرصدارت ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں آڈٹ حکام نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے پشاور ریجن میں 14 کروڑ روپے کی گندم چوری ہوگئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پشاور ریجن نے گندم نجی گودام میں رکھی تھی جس کی موجودہ مالیت 14 کروڑ روپے ہے ۔آڈٹ حکام نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز نواب شاہ ریجن کے 46 ملازمین نے ایک کروڑ 44 لاکھ روپے کا سامان چوری کیا ۔ ابھی بھی 52 لاکھ روپے کی ریکوری کرنا باقی ہے ۔ یوٹیلیٹی سٹورز اٹک ریجن میں آٹے کی خریداری میں پچاس لاکھ روپے کی خورد برد کی گئی ۔کمیٹی نے تمام معاملات کی انکوائری کرنے کی ہدایت کر دی۔اجلاس میں آڈٹ حکام نے بتایا کہ 2012 میں ڈپٹی سیکرٹری کے گھر کے باہر سے گاڑی چوری ہوئی۔ انکوائری میں سیکشن آفیسر کو ذمہ دار قرار دیا گیا لیکن اس سے ابھی تک ریکوری نہیں ہوئی ۔ سیکر ٹری صنعت و پیداوار نے کہا کہ چوری میں افسر خود ملوث نہیں تھا،اس کی غفلت تھی۔ کمیٹی نے معاملے پر ایک مہینے میں رپورٹ طلب کرلی۔

 

 

