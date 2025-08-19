صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی آفس اٹک میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس

  • اسلام آباد
اٹک ( آن لا ئن) انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈی سی آفس اٹک میں منعقد ہوا، ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے صدارت کی۔۔۔

اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسد اسماعیل،اسسٹنٹ کمشنرز،محکمہ صحت، ڈبلیو ایچ او کے نمائندوں کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے ، بتا یا گیا کہ پولیو مہم یکم سے چارستمبر تک جاری رہے گی، اجلاس کو بتایا گیا کہ اس مہم میں پانچ سال سے کم عمر تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ،ٹیمیں گھرگھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی، تمام ٹیموں کو فول پروف سکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ 

 

