  • اسلام آباد
نندکے اغواکی غلط معلومات دینے پربھابھی کو50ہزارجرمانہ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس اعظم خان نے نندکے اغواکی غلط معلومات فراہم کرنے پردرخواست گزاربھابھی کو50ہزارجرمانہ عائد کردیا۔۔۔

ایمن جویریہ نامی خاتون کی اپنی نندعزہ بی بی کے مبینہ اغوا اور بازیابی درخواست کی سماعت کے دوران وفاقی پولیس نے لاپتہ لڑکی عزہ بی بی کو عدالت پیش کردیا، ڈی ایس پی ساجد چیمہ نے عدالت کو بتایاکہ ایک ہی مقدمہ میں درخواست گزار نے اسلام آباد اور لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ، عزہ بی بی نے عدالت میں بیان دیاکہ میں والدین کے پاس چنیوٹ گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں،عدالت نے غلط معلومات فراہمی پردرخواست گزار کو 50 ہزارروپے کا جرمانہ کرتے ہوئے بازیابی درخواست خارج کر دی۔ فاضل عدالت نے لاپتہ شہری راکیش مسیح اور شاؤن مسیح کی تھانہ ایئرپورٹ راولپنڈی میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری کے مقدمہ میں گرفتاری کی رپورٹ پیش ہونے پربازیابی کی درخواستیں نمٹادیں۔ 

 

 

