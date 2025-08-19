سویڈن کا کاروباری وفد جلد کراچی کا دورہ کرے گا:سویڈش سفیر
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے سویڈن کی پاکستان میں سفیر الیگزینڈرا برگ وان لنڈے نے ملاقات کی۔۔۔
پریس ریلیز کے مطابق ملاقات میں دوطرفہ تجار ت، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، سفیر نے حالیہ شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث پاکستان میں جاں بحق افراد اور املاک کے نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ جام کمال خان نے کہا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ۔ ملاقات کے دوران فریقین نے اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ سفیر نے کہا سویڈن کی کئی چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیاں پاکستان کے گارمنٹس کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتی ہیں، اس سلسلے میں سویڈش کاروباری وفد جلد کراچی کا دورہ کرے گا تاکہ مقامی صنعتکاروں سے ملاقات اور برآمدی مواقع کا جائزہ لیا جا سکے ۔ وزیر تجارت نے بتایا پہلی بار حکومت درآمدی ٹیرف بتدریج کم کر رہی ہے جو پانچ برسوں میں 15 سے 20 فیصد تک لایا جائے گا۔ 40 سے زائد سویڈش کمپنیاں، بشمول عالمی برانڈز ایچ اینڈ ایم اور آئی کے ای اے پاکستان سے خریداری کر رہی ہیں جو تجارتی تعلقات کی مضبوطی ظاہر کرتا ہے ۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی، پائیدار مینوفیکچرنگ، آئی ٹی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔