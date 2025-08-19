صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ صحت میں بھرتیوں کا معاملہ ڈ ی ایچ او حویلی کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی پر عمل درآمد

  • اسلام آباد
محکمہ صحت میں بھرتیوں کا معاملہ ڈ ی ایچ او حویلی کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی پر عمل درآمد

مظفرآباد (آئی این پی )محکمہ صحت میں بھرتیوں کے معاملہ پر سپریم کورٹ آزاد کشمیرنے سخت نوٹس لیا ہے ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حویلی جواد افضل کیانی کے خلاف۔۔۔

 توہین عدالت کی کارروائی پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو فوری طور پر بطور ڈی ایچ او پوسٹ سے ہٹانے اور پانچ سال تک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جواد افصل کیانی اور دیگر اہلکاروں نے ڈرائیور کی تعیناتی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کی میرٹ لسٹ میں ردو بدل کر کے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے امیدوار کو ٹمپرنگ کر کے کامیاب ظاہر کر کے تعینات کر دیا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان

غیر ملکی کمپنی کے عملے سے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی

وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

سندھ حکومت اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس