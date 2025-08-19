محکمہ صحت میں بھرتیوں کا معاملہ ڈ ی ایچ او حویلی کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی پر عمل درآمد
مظفرآباد (آئی این پی )محکمہ صحت میں بھرتیوں کے معاملہ پر سپریم کورٹ آزاد کشمیرنے سخت نوٹس لیا ہے ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حویلی جواد افضل کیانی کے خلاف۔۔۔
توہین عدالت کی کارروائی پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو فوری طور پر بطور ڈی ایچ او پوسٹ سے ہٹانے اور پانچ سال تک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جواد افصل کیانی اور دیگر اہلکاروں نے ڈرائیور کی تعیناتی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کی میرٹ لسٹ میں ردو بدل کر کے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے امیدوار کو ٹمپرنگ کر کے کامیاب ظاہر کر کے تعینات کر دیا تھا ۔