راولپنڈی میں یکم ستمبر سے انسداد پولیو مہم شروع ہو گی

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی میں یکم ستمبر سے 4 ستمبر تک انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے جس کے دوران تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا ئیں گے ۔

اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے کی۔ اجلاس میں محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، عالمی ادارہ صحت اور تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کو سی ای او ہیلتھ نے بتایا کہ پنجاب کے دو اضلاع کو انسداد پولیو مہم میں اچھی کارکردگی کے باعث ریڈ زون سے یلو زون میں منتقل کیا گیا ہے جن میں راولپنڈی بھی شامل ہے جو ضلع کے لیے ایک اعزاز ہے ۔ ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے کہا کہ راولپنڈی میں سب سے زیادہ ہجرت کر کے آنے والے شہری آباد ہیں جن کی وجہ سے پولیو، ڈینگی اور دیگر بیماریوں کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن انتظامیہ کی کوششوں کے باعث کیسز کی تعداد نہایت کم ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مائیکرو لیول پر اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے ، غفلت برتنے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ راولپنڈی کی وہ یونین کونسلز جہاں کے پی کے اور دیگر مضافاتی علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہے وہاں پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ایک بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے ۔ 

 

