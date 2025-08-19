F-9پارک میں کو ئی نیا کر کٹ سٹیڈیم نہیں بنے گا
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے انتظامیہ نے ایف نائن پارک میں کرکٹ گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف نائن پارک کے اندر نئے کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے ۔
یہ منصوبہ صرف موجودہ کرکٹ گراؤنڈ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے سے متعلق ہے جس کا مقصد سپورٹس سہولیات کو بہتر بناتے ہوئے پارک کے تفریحی اور گرین ایریاز کو برقرار رکھنا ہے ۔ اسی طرح ماحولیاتی اثرات کے حوالے سے خدشات بے بنیاد ہیں۔ اپ گریڈیشن کے کاموں کے دوران کسی بھی گرین ایریا کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ بچوں کے کھیل کے میدان اور فیملیز تفریحی جگہیں اس اپ گریڈیشن سے متاثر نہیں ہوں گی۔