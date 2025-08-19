صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبر نگار)ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا نے تھانہ نصیر آباد ضلع راولپنڈی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔

 اس موقع پرممبر قومی اسمبلی ملک ابرار احمد،چیف ٹریفک آفیسرراولپنڈی، ایس پی پوٹھوہار اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ، کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنی شکایات پیش کیں، جن پر آر پی اونے متعلقہ افسران کو رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے ،انہوں نے کہا شہریوں کو کھلی کچہری کے ذریعے انصاف کی فراہمی ایک آسان، شفاف اور موثر ذریعہ ہے ، کھلی کچہریوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ 

 

