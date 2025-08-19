وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز
اسلام آباد (وقائع نگار) وزارتِ منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات نے اپنے فلیگ شپ پروگرام اُڑان پاکستان کے تحت اسلام آباد میں اُڑان اے آئی ٹیکاتھون 1.0کا آغاز کیا ہے ۔
وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹیکاتھون صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ تحریک ہے جو پاکستان کی نئی نسل کو مصنوعی ذہانت جیسے جدید علم میں متحرک کرے گی۔ یہ اقدام نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو متحرک کرنے ، قومی استعداد کار میں اضافہ اور عالمی سطح پر پاکستان کو ابھرتی ٹیکنالوجی کی صف میں نمایاں کرنے کیلئے اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔ ٹیکاتھون کیلئے خصوصی آن لائن پورٹل قائم کیا گیا ہے جو رجسٹریشن، معلومات، رابطے اور تمام انتظامات کیلئے مرکز کی حیثیت رکھے گا۔ مصنوعی ذہانت مستقبل نہیں بلکہ حال ہے جو صحت، تعلیم، زراعت، صنعت اور طرزِ حکمرانی کے ہر شعبے کو بدل رہی ہے ۔ آج معیشتوں کو تشکیل دینے والے فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ الگوردھمز میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اس انقلاب کا حصہ بنے یا دوسروں پر انحصار کرے ۔