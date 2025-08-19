کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کو ہدایت کی کہ کچہری ڈسپنسری/ بی ایچ یو میں ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔
انہوں نے کہا کہ وکلا کو بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ادویات ہر وقت دستیاب ہونی چا ہئیں ، ضروری طبی مشینری و آلات فوری طور پر نصب کیے جائیں تاکہ وہاں آنے والے لوگوں اور وکلا کو ریلیف مل سکے ۔ کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقدہ اس اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نذارت علی، ریسکیو 1122 آفیسر صبغت اللہ، سول ڈیفنس آفیسر سنجیدہ خانم و دیگر ضلعی افسران نے شرکت کی۔