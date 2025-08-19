چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے پیر کے روز بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان نے ملاقات کی ۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد اور ڈھا کا کے درمیان سسٹر سٹی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر ہونے والی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد علی رندھاوا نے یقین دلایا کہ اسلام آباد اور ڈھا کا کے درمیان سسٹر سٹی تعلقات کے قیام کے لیے سی ڈی اے بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ دریں اثنا چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹاسک فورس کے ممبران ، راولپنڈی، اٹک، مری ، ہری پور کی ضلعی انتظامیہ، پولیس افسران، وزارت داخلہ، نادرہ، ایف آئی اے ، سی ٹی ڈی، چیف کمشنریٹ افغان رفیوجیز سمیت سینئر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں اسلام آباد، راولپنڈی سمیت اٹک، مری اور ہری پور میں بغیر ویزے کے حامل غیر ملکی مقیم افراد کے خلاف کارروا ئی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں گھروں اور ہوٹلوں میں غیر ملکی مقیم کرایہ داروں کے طور پر رجسٹرڈ نہ ہونے والے افراد کے خلاف بھی کارروائی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور ا س بات پر اتفاق کیا گیا کہ غیر ملکی افراد جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں انکو پراپرٹی کے لین دین کے سلسلے میں سٹامپ پیپر کا اجرا بند کیا جائے اور پی ٹی اے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو ویلڈ ویزے کے بغیر موبائل سمز بھی جاری نہ کرے ۔ علاوہ ازیں چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت ایک اور اجلاس ہواجس میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل پارکنگ کے پائلٹ منصوبے پر عملی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔