سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) سیلابی صورتحال پر سینیٹ میں تقاریر کے دوران ارکان نے کہا کہ دریائوں اور نالوں پر قبضے ہوچکے ،فوج تجاوزات کیخلاف آپریشن کرے ۔ وفاقی حکومت کی خاموشی چبھ رہی ، این ڈی ایم اے کا احتساب نہیں ہوتا، حکومت فوری ایمرجنسی ڈیکلیئر کرے ۔
سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ دینی چاہیے ۔ این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر بحث کے دوران سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ سیلابی صورتحال میں وفاقی حکومت کی خاموشی چبھ رہی ہے ۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ دینی چاہیے ۔ پورے پاکستان کو دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے ، ملک میں فلیش فلڈز کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ خیبر پختونخوا میں 400 سے زیادہ لوگ سیلاب میں جاں بحق ہوئے ، جان و مال کا نقصان اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ ایسی صورتحال میں کم سے کم نقصان کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے ، بلڈنگ کوڈز سمیت دیگر اقدامات نہیں کئے گئے ۔ قدرت کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی؛ دریائی راستوں پر عمارتیں اور آبادیاں بنائی گئیں۔ این ڈی ایم اے کا احتساب نہیں ہوتا، سیلاب میں دی گئی امداد کا غلط استعمال ہوتا ہے ۔ عالمی سطح پر امداد کے وعدے پورے نہیں ہوتے یا قرض کی شکل میں آتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے 20 سال پہلے بنا مگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ دریائے سندھ کے کئی علاقوں، نالہ لئی اور کورنگی سمیت متعدد نالوں پر قبضے ہو چکے ہیں؛ دریاؤں اور نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے ، اگر مقامی حکومتیں سپورٹ نہ کریں تو فوج کو بلایا جائے ۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر مفصل بات ہونی چاہیے ۔ صوبے میں اس وقت پیسوں کی بھی کمی ہے ، حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے ۔ انہوں نے سینیٹرز کو دعوت دی کہ وہ خیبر پختونخوا آئیں اور وہاں کے حالات دیکھیں۔ مزید کہا کہ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے درخواست ہے کہ عوام کی امداد کے لیے کام کیا جائے ۔سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ ماضی کے سیلابوں سے کیا سبق سیکھا؟ ماضی میں مالاکنڈ ڈویژن میں بھی سیلاب آیا؛ سیاحت کے نام پر دریا کی زمینوں پر ہوٹلز بنائے گئے اور انہیں این او سی دئیے گئے ۔ قومی ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جائے ، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں درخت لگائے گئے ، شاید جڑی بوٹیاں تھیں، اب ٹمبر مافیا جنگلات کاٹ رہا ہے ۔اجلاس میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعاے ٔ مغفرت کی گئی۔ علاوہ ازیںصنفی بنیادوں پر تشددکے خاتمے پر بحث کی تحریک پیش کرتے ہوئے پیپلزپارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران غیرت کے نام پر 32 ہزار خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں دلخراش واقعات ہوئے جبکہ پچھلے سال 32ہزار سے زائد خواتین کیخلاف جرائم ہوئے ۔غیرت کے نام پر ملک میں ظلم جاری ہے ، ملکی سطح پر خواتین پر مظالم کرنیوالوں کو سزائیں دینے کی شرح ایک فیصد بھی نہیں ۔ 2024 میں 21 ہزار خواتین کے کیسز زیرالتواء ہیں اور یہ اعداد و شمار لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ غیرت کے نام پر مظالم یا گھریلو تشدد کے کیس میں 64 فیصد ملزمان بری ہوئے ۔ محسن عزیز نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں صنفی تشدد میں اضافہ ہورہا ہے ، ایسے واقعات میں سزاؤں کی شرح کم ہے ، سوشل میڈیا سے متعلق کچھ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ صنفی تشدد کے کیسز کو چھپایا جاتا ہے اس لئے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے ۔ہمارے پاس قوانین تو بہت ہیں اصل ایشو سزا نہ ملنے کا ہے ، قوانین پر عملدرآمد نہ ہونے کی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا، دنیش کمار نے کہا کہ قانون بہت بنائے مگر عملدرآمد نہیں کیا جاتا، خواتین کو نوکری کا لالچ دے کر بیرون ملک بھیج کر جسم فروشی کروائی جاتی ہے ، ڈارک ویب پر نازیبا تصاویر اور ویڈیو چڑھائی جاتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ لوگ عزت کے خوف سے قانون کی طرف نہیں جاتے ، بچیوں کی سمگلنگ قوم کے لیے باعث شرم ہے ، اگر ان جرائم کو نہ روکا گیا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ امتیازی رویے ختم کیے جائیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جس موضوع پر بات ہورہی ہے ، اس پر قوانین کی کمی نہیں ۔ جو اعدادوشمار دئیے گئے ہیں وہ بلاشبہ الارمنگ ہیں، قانون سازی احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے ۔معصوم لڑکیاں غیرت کے نام پر قتل ہورہی ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل پر کئی کیسز میں ملزمان کو رشتہ داروں نے معافیاں دیں۔وزیر قانون نے کہا کہ ایسے کیسز میں قانون سازی کی گئی کہ صلح کے باوجود اقدام کی سزا ملے گی، غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کے گواہ وہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل کی اجازت تو شریعت میں بھی نہیں ۔اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مرد کی انا اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی بات پر ڈنڈا اٹھا لیتا ہے ۔سینیٹ نے معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کردیا۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں ، 2010 میں پارلیمان نے ججز اپائٹمنٹ کا میکنزم بنایا، ججز تقرری کیلئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نظام تشکیل دیا گیا، چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن سفارشات دیتا ہے ، پارلیمان کو حق ہے سفارشات دو تہائی اکثریت سے مسترد کرے ، ملک کیسے چلے گا اس کا فیصلہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے ، آئین میں کیا شامل ہوگا یہ پارلیمان ہی طے کرے گی ، اداروں کے احترام میں ہی عزت ہے ، اداروں کا احترام نہ ہوا تو نظام نہیں چلے گا۔