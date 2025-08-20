ڈرائیور غائب ہونے کا معمہ حل، لاش برآمد، ملزم گرفتار
بہارہ کہو (شاکر ملک) تھانہ بہارہ کہو پولیس نے ڈرائیور کے اغوا اور قتل کا معمہ حل کر لیا، لاش تھانہ کرپا کی حدود گلبرگ گرین سے برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔
پولیس کو 14اگست کو جہانزیب خان نے درخواست دی تھی کہ اس کی گاڑی کا ڈرائیور محمد وسیم ایک ہفتہ قبل مسافر لے کر گیا لیکن واپس نہیں آیا، اس کے تمام نمبرز بھی مسلسل بند ہیں۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں مقتول کا فون ریکارڈ حاصل کیا جس میں طیب علی ساکن پھگواڑی سے رابطہ پایا گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اپنے ساتھیوں عبداللہ اور ثناء اللہ کے ہمراہ وسیم کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے نشاندہی پر وسیم کی لاش برآمد کر لی۔