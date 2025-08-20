صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹریج سے ڈاکٹر کا بیٹا اغوا، ملزمان لیپ ٹاپ بھی لے گئے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ ویسٹریج کے علاقہ حالی روڈ پر گھر سے مقامی ڈاکٹر کا بیٹا اغوا کرلیا گیا، جنرل سوار خان کے بیٹے ڈاکٹر محمد جمیل سوار کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

رات ساڑھے تین بجے 6افراد گھر داخل ہوئے اور 7ملازمین کو رسیوں سے باندھ دیا۔ متن مقدمہ کے مطابق ایک شخص نے ڈنڈہ مار کر سکیورٹی کیمرہ توڑا، بیٹے طٰحہ کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے گئے، شور سن کر جب نچلے فلور پہنچا تو ملزمان نے اپنا تعارف بطور ایف آئی اے اہلکار کرایا، انہوں نے مجھے اور بیٹے طٰحہ کو رسیوں سے باندھا، بیٹے کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور سفید رنگ کی گاڑی میں اغوا کرکے لے گئے، وہ بیٹے کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی ساتھ لے گئے۔

