ڈسٹرکٹ بار کی اسلام آباد ہائیکورٹ کو سہولیات کیلئے درخواست
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے انفراسٹرکچر کی بہتری اور جدید سہولیات کی فراہمی کیلئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دے دی۔
قائم مقام صدر ڈسٹرکٹ بار یعقوب مستوئی کی جانب سے ممبر انسپکشن ٹیم کو لکھے گئے خط میں مختلف سہولیات کی استدعا کی گئی ہے ۔ بار ایسوسی ایشن نے نئے ہالز کی تعمیر، چار ایئر کنڈیشنرز اور دس واٹر ڈسپنسرز فراہم کرنے کی درخواست کی ہے ۔ خواتین وکلا کے بار روم، ای لائبریری اور دیگر حصوں میں جدید سہولیات کی ضرورت سمیت صدر اور سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کے دفاتر کی تزئین و آرائش، ویٹنگ ایریا اور بار رومز کیلئے فرنیچر اور صوفے شامل کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ لائبریری میں ہندوستانی حوالہ جاتی کتابیں، جدید کمپیوٹرز اور ایلیویٹر فراہم کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔