ڈسٹرکٹ بار کی اسلام آباد ہائیکورٹ کو سہولیات کیلئے درخواست

  • اسلام آباد
ڈسٹرکٹ بار کی اسلام آباد ہائیکورٹ کو سہولیات کیلئے درخواست

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے انفراسٹرکچر کی بہتری اور جدید سہولیات کی فراہمی کیلئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دے دی۔

 قائم مقام صدر ڈسٹرکٹ بار یعقوب مستوئی کی جانب سے ممبر انسپکشن ٹیم کو لکھے گئے خط میں مختلف سہولیات کی استدعا کی گئی ہے ۔ بار ایسوسی ایشن نے نئے ہالز کی تعمیر، چار ایئر کنڈیشنرز اور دس واٹر ڈسپنسرز فراہم کرنے کی درخواست کی ہے ۔ خواتین وکلا کے بار روم، ای لائبریری اور دیگر حصوں میں جدید سہولیات کی ضرورت سمیت صدر اور سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کے دفاتر کی تزئین و آرائش، ویٹنگ ایریا اور بار رومز کیلئے فرنیچر اور صوفے شامل کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ لائبریری میں ہندوستانی حوالہ جاتی کتابیں، جدید کمپیوٹرز اور ایلیویٹر فراہم کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔

