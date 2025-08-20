کینٹ کے علاقوں میں مہنگائی، قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی اور روایتی سستی کے باعث کینٹ کے علاقوں میں سبزی فروٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیاں بھی مبینہ طور پر موثر نہیں، مختلف علاقوں بالخصوص 22نمبر چونگی میں دکاندار سبزی اور فروٹ کے ساتھ ساتھ دیگر اشیائے خورونوش کی خود ساختہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ کی ریٹ لسٹ کی چیکنگ نہ ہونے سے شہری مہنگی چیزیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ادھر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے علاقوں میں مبینہ طور پر بغیر نقشہ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، کینٹ کے بائی لاز پر عملدرآمد نہیں کرایا جا رہا۔ تمام وارڈز میں کینٹ بورڈ کے بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے گھروں پر تیسری منزل کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، کمرشل بلڈنگز میں بھی بائی لاز کی خلاف ورزی کی جا رہی اور بغیر نقشہ تعمیرات کی جا رہی ہیں۔