نجی سوسائٹیز میں نصب کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے پر غور
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل سیف سٹی اسلام آباد شاکر حسین داوڑ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔
اجلاس میں پرائیویٹ سوسائٹیوں میں نصب کیمرے سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر سے منسلک کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ جرائم پیشہ عناصر پر مزید کڑی نظر رکھی جاسکے، ڈی جی سیف سٹی نے افسروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا جدید تکنیک استعمال کرتے ہوئے سیف سٹی کیمروں کی استعداد کار مزید بڑھانے کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں سرویلنس اور مانیٹرنگ کا نظام بہتر بنایا جائے اورسیف سٹی اسلام آباد کی سروسز کو موثر بنانے کیلئے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے۔ انہوں نے مزیدکہا بدلتے دور کے عین مطابق جدید تکنیک اور موجودہ وسائل کو بروئے کار لایا جائے تاکہ انفرادی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔