صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ہائی سکول میں یوم آزادی تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلوز پیش

  • اسلام آباد
گرلز ہائی سکول میں یوم آزادی تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلوز پیش

مری(دنیا رپورٹ)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گوہی نمبر 8مری میں یومِ آزادی کے حوالے سے شاندار تقریب ہوئی، طالبات نے ملی نغمے، تقاریر، ٹیبلوز اور دیگر رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔

فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مہمانِ خصوصی ممتاز دینی سکالر اور سکول کے سابق طالب علم ڈاکٹر عمر ریاض تھے ، قاسم تاج عباسی، راجہ ندیم اور زاہد حمید نے خصوصی شرکت کی اور طالبات کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر میٹرک کے نتائج میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ مہمانانِ گرامی نے سکول کی ہیڈ مسٹریس ماریہ ارشاد اور تدریسی عملے کی انتھک محنت اور لگن کو زبردست سراہا۔ آخر میں سکول کی ترقی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر