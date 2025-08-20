گرلز ہائی سکول میں یوم آزادی تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلوز پیش
مری(دنیا رپورٹ)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گوہی نمبر 8مری میں یومِ آزادی کے حوالے سے شاندار تقریب ہوئی، طالبات نے ملی نغمے، تقاریر، ٹیبلوز اور دیگر رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔
فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مہمانِ خصوصی ممتاز دینی سکالر اور سکول کے سابق طالب علم ڈاکٹر عمر ریاض تھے ، قاسم تاج عباسی، راجہ ندیم اور زاہد حمید نے خصوصی شرکت کی اور طالبات کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر میٹرک کے نتائج میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ مہمانانِ گرامی نے سکول کی ہیڈ مسٹریس ماریہ ارشاد اور تدریسی عملے کی انتھک محنت اور لگن کو زبردست سراہا۔ آخر میں سکول کی ترقی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔