سیوریج کا پانی نالوں میں شامل کرنے سے روکنے کا حکم

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) آر ڈی اے نے ممکنہ سیلابی خطرات اور پانی کی آلودگی کے اسباب کا جائزہ لینے کیلئے چہان ڈیم، تربیلا ڈیم، مجاہد ڈیم اور دو رہائشی سکیموں کے اطراف میں جامع انسپکشن کی۔۔۔

 معائنہ ٹیم نے ٹریٹمنٹ کے بغیر سیوریج واٹر کے نالوں میں اخراج کا معائنہ کیا اور متعلقہ فریقین کو فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرنے کی ہدایت کی جو قدرتی آبی وسائل کی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ موضع مصریوٹ میں ایک غیر قانونی زیر تعمیر عمارت کو بھی سیل کیا گیا۔ ڈی جی آر ڈی اے نے کہا اتھارٹی عوامی سلامتی یقینی بنانے کیلئے غیر قانونی تعمیرات اور خطرناک عمارتوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہی ہے، بالخصوص وہ عمارات جو قدرتی نالوں کے قریب واقع ہیں۔

