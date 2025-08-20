اسلام آباد:رہائشی سیکٹرز میں 288غیر قانونی کمرشل بلڈنگز قائم
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں 288 غیر قانونی کمرشل بلڈنگز موجود ہیں، سی ڈی اے دستاویزات کے مطابق ایک سروے کیا گیا۔۔۔
جس کے مطابق 288کمرشل بلڈنگز غیر قانونی طور پر رہائشی علاقوں میں ہیں، ان میں سے 198بلڈنگز کو اسلام آباد ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہے۔ ان بلڈنگز میں 241مختلف سیکٹرز میں اور 48نجی ہاؤسنگ سکیمز میں ہیں۔ سی ڈی اے کے مطابق 35گیسٹ ہاؤسز کو ختم کیا گیا اور ہاؤسنگ سکیمز کو بھی ہدایت کی گئی کہ غیر قانونی بلڈنگز کو ختم کیا جائے۔ سی ڈی اے قوانین کے مطابق اس طرح غیر قانونی عمل پر 5لاکھ سے پندرہ لاکھ تک جرمانہ ہے۔