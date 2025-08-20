صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:رہائشی سیکٹرز میں 288غیر قانونی کمرشل بلڈنگز قائم

  • اسلام آباد
اسلام آباد:رہائشی سیکٹرز میں 288غیر قانونی کمرشل بلڈنگز قائم

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں 288 غیر قانونی کمرشل بلڈنگز موجود ہیں، سی ڈی اے دستاویزات کے مطابق ایک سروے کیا گیا۔۔۔

 جس کے مطابق 288کمرشل بلڈنگز غیر قانونی طور پر رہائشی علاقوں میں ہیں، ان میں سے 198بلڈنگز کو اسلام آباد ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہے۔ ان بلڈنگز میں 241مختلف سیکٹرز میں اور 48نجی ہاؤسنگ سکیمز میں ہیں۔ سی ڈی اے کے مطابق 35گیسٹ ہاؤسز کو ختم کیا گیا اور ہاؤسنگ سکیمز کو بھی ہدایت کی گئی کہ غیر قانونی بلڈنگز کو ختم کیا جائے۔ سی ڈی اے قوانین کے مطابق اس طرح غیر قانونی عمل پر 5لاکھ سے پندرہ لاکھ تک جرمانہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر