سنگین جرائم کے 9 اشتہاریوں سمیت 21 ملزم گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 9اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے منشیات، اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔
تھانہ کوہسار، تھانہ شالیمار، تھانہ گولڑہ، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ کھنہ، تھانہ ہمک اور تھانہ پھلگراں کی ٹیموں نے 10ملزم گرفتار کرکے ان سے 1270گرام ہیروئن، 470دیگر منشیات اور مختلف بور کے 6پستول برآمد کر لیے۔ اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کیلئے چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران 8ملزم گرفتار کیے گئے۔ ادھر تھانہ شمس کالونی پولیس نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا جس کے قبضہ سے واردات میں استعمال ہو نے والا اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ اشتہاری خیال گل کو جدید تکنیکی اور سائنسی ذرائع استعمال کر کے گرفتارکیا گیا۔ ڈی آئی جی اد طا رق نے کہا کسی کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، شہری مشکوک سرگرمی کی متعلقہ تھانہ، ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15یا آئی سی ٹی 15ایپ پر اطلاع دیں۔