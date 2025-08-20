صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم کے 9 اشتہاریوں سمیت 21 ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 9اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے منشیات، اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔

تھانہ کوہسار، تھانہ شالیمار، تھانہ گولڑہ، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ کھنہ، تھانہ ہمک اور تھانہ پھلگراں کی ٹیموں نے 10ملزم گرفتار کرکے ان سے 1270گرام ہیروئن، 470دیگر منشیات اور مختلف بور کے 6پستول برآمد کر لیے۔ اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کیلئے چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران 8ملزم گرفتار کیے گئے۔ ادھر تھانہ شمس کالونی پولیس نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا جس کے قبضہ سے واردات میں استعمال ہو نے والا اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ اشتہاری خیال گل کو جدید تکنیکی اور سائنسی ذرائع استعمال کر کے گرفتارکیا گیا۔ ڈی آئی جی اد طا رق نے کہا کسی کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، شہری مشکوک سرگرمی کی متعلقہ تھانہ، ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15یا آئی سی ٹی 15ایپ پر اطلاع دیں۔

