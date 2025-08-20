صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
جے یو آئی کے سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے راولپنڈی میں کیمپ قائم

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) جمعیت علمائے اسلام کے راولپنڈی شہر میں مختلف مقامات پر سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے کیمپ لگا دئیے گئے۔

مرکزی کیمپ پی پی 16راجہ بازار، دوسرا کیمپ حلقہ پی پی 19گلزار قائد میں قائم کیا گیا۔ ضلعی سیکرٹری جنرل ارشد عباسی اور میٹرو پولیٹن راولپنڈی کے سیکرٹری جنرل حافظ ضیاء اللہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ کیمپ میں قاری عابد، اظہار خان، مولانا عالم بنوری، مولانا بخت زادہ، عبداللہ خالد، لائق شاہ، ناصر خان مروت، قاری یونس سمیت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔

