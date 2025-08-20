صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشگی انتباہی نظام:ادارہ جاتی ہم آہنگی موثر بنانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
پیشگی انتباہی نظام:ادارہ جاتی ہم آہنگی موثر بنانے کا فیصلہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ارلی وارننگ سسٹمز اور نیٹ ورک کنیکٹیویٹی پر تعاون کیلئے وفاقی وزیر آئی ٹی و ٹیلی کام شزہ فاطمہ خواجہ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔

 وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر کولیبریشن میٹنگ ہوئی جس میں سیکرٹریوں اور دیگر متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ارلی وارننگ سسٹمز اور نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ انٹر ڈپارٹمنٹل ہم آہنگی کو مؤثر بنایا جائے گا، اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔

