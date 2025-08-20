پیشگی انتباہی نظام:ادارہ جاتی ہم آہنگی موثر بنانے کا فیصلہ
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ارلی وارننگ سسٹمز اور نیٹ ورک کنیکٹیویٹی پر تعاون کیلئے وفاقی وزیر آئی ٹی و ٹیلی کام شزہ فاطمہ خواجہ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔
وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر کولیبریشن میٹنگ ہوئی جس میں سیکرٹریوں اور دیگر متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ارلی وارننگ سسٹمز اور نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ انٹر ڈپارٹمنٹل ہم آہنگی کو مؤثر بنایا جائے گا، اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔