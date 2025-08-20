صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی پی:ڈرون کی مدد سے 73 ڈرائیورز کے چالان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے گزشتہ ہفتے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 9600 سے زائدگاڑیوں، موٹرسائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔

 ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے 73ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ خصوصی مہم میں 828 غیر نمونہ نمبر پلیٹس، 797بغیر ہیلمٹ، 1556غیر قانونی پارکنگ، 630غلط سمت کے استعمال، 713ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی، 53بغیر لائسنس، 535لین کی خلاف ورزی، 2738اوورلوڈنگ گاڑیوں اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے پر 52ڈرائیورز کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، اسلام آباد میں رکشہ کے داخلے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے 287رکشہ ڈرائیورز کے خلاف بھی قانونی کارروائیاں کی گئیں۔ 45 ڈرائیورز کو آگاہی بھی فراہم کی گئی۔

