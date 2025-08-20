فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 5 فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ، 2 بند
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کے 5پروڈکشن یونٹس کو جرمانے، 2کو بند کر دیاگیا۔ ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنی ٹیموں کے ہمراہ ٹیکسلا پہنچ گئیں اور۔۔۔
انڈسٹریل ایریا میں کارروائیوں اور چیکنگ کے دوران 5 پروڈکشن یونٹس کا معائنہ کیا، انہوں نے 2 پروڈکشن یونٹس کو انتہائی ناقص انتظامات کی بنا پر بند کر دیا۔ مزید کارروائیاں کرتے ہوئے 5 پروڈکشن یونٹس کو 5لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، جرمانے زائد المیعاد چیز اور آئس لالیز برآمد ہونے پر کیے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آپریشن کا کہنا تھا ناقص انتظامات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ایسے فوڈ پوائنٹس کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔