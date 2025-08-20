انسداد تجاوزات آپریشن : ساڑھے 3 کلو میٹر علاقہ کلیئر، 38 غیر قانونی ڈھانچے مسمار
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کا جی ٹی روڈ ترنول اور ٹی چوک تا روات کے اطراف میں بڑے پیمانے پر انسداد تجاوزات آپریشن جاری ہے، انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران روات ٹی چوک کے اطراف میں تقریباً 6.5 کلومیٹر میں سے 3.5کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔
سنگجانی ٹول پلازہ تک 80 فیصد سے زائد سرکاری اراضی کو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ گزشتہ روز آپریشن کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے 38غیر قانونی زیرتعمیر ڈھانچے مسمار اور 18سائن بورڈز بھی ہٹا دئیے گئے۔ کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی انتظامیہ نے کہا شہر کی خوبصورتی اور منظم منصوبہ بندی کیلئے غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائیاں ضروری ہیں اور رعایت نہیں برتی جائے گی۔ واضح رہے ٹول پلازہ سے آئی سی ٹی حدود تک سڑک کے ایک طرف سے چھ کلو میٹر کے علاقے میں ستر فیصد تک صفائی کا عمل مکمل ہو گیا۔ تعمیراتی مواد کے ڈمپنگ پوائنٹ کو بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانیں اور ہوٹلز بشمول پاک خیبر شنواری کو سربمہر کر کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دئیے گئے، ان کارروائیوں کے دوران پندرہ افراد کو حراست میں لیتے ہوئے 18دکانیں اور ریستورانوں کو سربمہر اور آٹھ ڈمپرز بھی ضبط کر لئے گئے۔