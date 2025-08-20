صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ماحولیات کے شدید خطرات سے دوچار:رومینہ خورشید

  • اسلام آباد
پاکستان ماحولیات کے شدید خطرات سے دوچار:رومینہ خورشید

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وزیراعظم کی معاون ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید سے یونیورسٹی آف میلان کے گلوبل ہیلتھ انٹرنز نے ملاقات کی اور ماحولیاتی تبدیلی و صحت کے مسائل پر گفتگو کی۔

 رومینہ خورشید نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور صحت کے چیلنجز عالمی یکجہتی کے متقاضی ہیں، پاکستان ماحولیاتی آفات کے شدید خطرات سے دوچار ہے۔ سیلاب، شدید گرمی اور خشک سالی صحت کو متاثر کر رہے ہیں۔ حکومت ماحولیاتی اقدامات کر رہی ہے۔ قابلِ تجدید توانائی اور قدرتی حل پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ رومینہ خورشید نے کہا کہ عالمی ماحولیاتی معاہدوں پر عملدرآمد کیلئے پرعزم ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4سال بعد دو لاکھ 72 ہزار سٹریٹ لائٹس کی مرمت، بحالی کا آغاز

55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

جناح ہسپتال: 450 سینیٹری ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملی

خستہ حال سیوریج لائنز تبدیلی کے منصوبے تعطل کا شکار

گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر