پاکستان ماحولیات کے شدید خطرات سے دوچار:رومینہ خورشید
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وزیراعظم کی معاون ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید سے یونیورسٹی آف میلان کے گلوبل ہیلتھ انٹرنز نے ملاقات کی اور ماحولیاتی تبدیلی و صحت کے مسائل پر گفتگو کی۔
رومینہ خورشید نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور صحت کے چیلنجز عالمی یکجہتی کے متقاضی ہیں، پاکستان ماحولیاتی آفات کے شدید خطرات سے دوچار ہے۔ سیلاب، شدید گرمی اور خشک سالی صحت کو متاثر کر رہے ہیں۔ حکومت ماحولیاتی اقدامات کر رہی ہے۔ قابلِ تجدید توانائی اور قدرتی حل پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ رومینہ خورشید نے کہا کہ عالمی ماحولیاتی معاہدوں پر عملدرآمد کیلئے پرعزم ہیں۔