ممکنہ بارش : خطہ پوٹھوہار میں نالہ لئی سمیت 9 حساس مقامات کی نگرانی شروع
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب، عرفان علی کاٹھیا نے راولپنڈی میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے سیف سٹی اتھارٹی راولپنڈی کا دورہ کیا اور نالہ لئی کی براہ راست مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی ہدایات پر پوٹھوہار ریجن میں خصوصی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سیف سٹی حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نالہ لئی اور دیگر حساس علاقوں کی براہ راست نگرانی کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر نو مقامات، خاص طور پر گنج منڈی کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے اس موقع پر کہا کہ براہ راست نگرانی سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کو فوری طور پر مانیٹر کیا جاسکے گا۔ نالہ لئی اور دیگر مقامات پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ عرفان علی کاٹھیا نے نالہ لئی کا بھی دورہ کیا اور حفاظتی اقدامات کا معائنہ کیا۔ ڈی سی راولپنڈی نے بریفنگ میں بتایا کہ نالہ لئی کے اطراف میں ایک جدید الارم سسٹم بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا تحفظ یقینی بنانے کیلئے پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔