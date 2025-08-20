چینی ماہرین کی زیر نگرانی ایمرجنسی عملے کی خصوصی تربیت کا فیصلہ
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)مون سون بارشوں کی تیاریوں اور فوری رسپانس سے متعلق چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا، سیدپور ویلیج، چٹھہ بختاور اور دیگر نشیبی علاقوں کے حالیہ دوروں کے مشاہدات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈائریکٹر جنرل کیپٹل ایمرجنسی سروسز نے بریفنگ میں بتایا کہ ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کیلئے 8چینی ماہرین کی نگرانی میں 26اگست سے ایمرجنسی عملے کی خصوصی تربیتی مشقوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تیز رفتار پانی میں بچاؤ کے جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ دی جائے گی، انہوں نے ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو جدید معیار پر لانے کی منصوبہ بندی اور جدید آلات کی تنصیب و عملے کی صلاحیتوں میں اضافہ سمیت ایمرجنسی سروسز کی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا شدید بارشوں کی صورت میں ایمرجنسی عملے اور تمام متعلقہ محکموں کی پیشگی تعیناتی یقینی بنائی جائے، ضروری سامان اور وسائل پہلے سے تیار رکھے جائیں اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے تمام تیاریاں مکمل کی جائیں۔