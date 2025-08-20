صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی سپیکر سے نیپالی وفد کی ملاقات دوطرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال

  • اسلام آباد
ڈپٹی سپیکر سے نیپالی وفد کی ملاقات دوطرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفی شاہ سے نیپال کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی جس میں پارلیمانی تعلقات، اقتصادی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ڈپٹی سپیکر نے کہا پاکستان نیپال کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور پارلیمانی روابط دونوں ممالک کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاحت، تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اجاگر کیے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

سرگودہا ڈویژن میں باقاعدہ طور پر قومی شجر کاری مہم کا آغاز

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

واسا کی مشینری اور افرادی قوت مکمل طور پر فیلڈ میں متحرک

کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر