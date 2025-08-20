ڈپٹی سپیکر سے نیپالی وفد کی ملاقات دوطرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفی شاہ سے نیپال کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی جس میں پارلیمانی تعلقات، اقتصادی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈپٹی سپیکر نے کہا پاکستان نیپال کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور پارلیمانی روابط دونوں ممالک کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاحت، تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اجاگر کیے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیا۔