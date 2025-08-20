نسٹ کی زیر قیادت مصنوعی ذہانت پر مکالمہ، ڈیجیٹل ڈھانچے پر زور
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان میں راست اور شمولیتی مصنوعی ذہانت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کا مکالمہ منعقد کیا۔
اجلاس میں ڈاکٹر ارتضیٰ پرنسپل سائنز نے ذمہ دارانہ اور راست AI کی ترقی ، جولین گورمن ہیڈ آف جی ایس ایم اے ایشیا پیسفک نے شمولیتی AI کیلئے مضبوط ڈیجیٹل ڈھانچے کی ضرورت ، نمائندہ اقوام متحدہ افکے بوٹسمن نے راست AI کے عالمی فریم ورک ، مائیکل شُلس ایڈوائزر اور بورڈ ڈائریکٹر دی انکلوژن لیب نے شمولیتی AI نظام کیلئے گورننس کی ترجیحات ، نسٹ کے ڈاکٹر فیصل شفیع اور ڈاکٹر مومنہ معتصم نے جدید تحقیقی کاوشوں اور مشترکہ منصوبوں پر روشنی ڈالی۔