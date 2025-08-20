انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر برائے انسدادِ پولیو کی قیادت میں کام کر رہے پاکستان انسدادِ پولیو پروگرام اور یوفون نے سٹریٹجک شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔
جس کے تحت یوفون اپنے ملک گیر موبائل نیٹ ورک اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پولیو ویکسینیشن سے متعلق آگاہی پیغامات عوام تک پہنچائے گا۔ قومی اور ضمنی ہر مہم کے دوران عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کیلئے آگاہی کے ایس ایم ایس پیغامات بھیجے جائیں گے خصوصاً ان علاقوں میں جو کم سہولت یافتہ اور دور واقع ہیں۔