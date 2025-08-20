صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر برائے انسدادِ پولیو کی قیادت میں کام کر رہے پاکستان انسدادِ پولیو پروگرام اور یوفون نے سٹریٹجک شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔

 جس کے تحت یوفون اپنے ملک گیر موبائل نیٹ ورک اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پولیو ویکسینیشن سے متعلق آگاہی پیغامات عوام تک پہنچائے گا۔ قومی اور ضمنی ہر مہم کے دوران عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کیلئے آگاہی کے ایس ایم ایس پیغامات بھیجے جائیں گے خصوصاً ان علاقوں میں جو کم سہولت یافتہ اور دور واقع ہیں۔

