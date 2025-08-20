راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا راولپنڈی ڈویژن میں صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی کیلئے بڑے پیمانے پر سکیمز شروع کی جا رہی ہیں، ڈویژن میں 1151واٹر فلٹریشن پلانٹس کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ہیڈ کوارٹرز) کو صاف پانی منصوبوں کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ ایک ہفتے کے اندر فلٹریشن پلانٹس کیلئے موزوں زمین کی نشاندہی کریں۔ ترجیحاً سرکاری زمین کا انتخاب کیا جائے ۔ ادھر راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں رنگ روڈ سے متعلق اجلاس ہوا جس میں کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے بتایا کہ رنگ روڈ کے اطراف میں زمین مختص کی جائے گی جہاں صرف اکنامک زونز تعمیر کیے جائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ، آر ڈی اے اور بزنس فیسلیٹیشن سنٹر معاونت اور تعاون کرے گا، امید ہے دسمبر میں رنگ روڈ کا افتتاح ہو جائے گا۔ چیمبر کی رنگ روڈ اکنامک زونز ڈویلپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اسد مشہدی نے بتایا کہ جدید طرز کے اکنامک زونزقائم کیے جائیں گے جہاں ہول سیل مارکیٹوں،غلہ منڈیوں، چھوٹی فیکٹریوں، فرنیچر اور پلاسٹک شو مارکیٹ، گڈز ٹرانسپورٹ اڈوں کیلئے جدید انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔