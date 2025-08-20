صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

  • اسلام آباد
راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا راولپنڈی ڈویژن میں صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی کیلئے بڑے پیمانے پر سکیمز شروع کی جا رہی ہیں، ڈویژن میں 1151واٹر فلٹریشن پلانٹس کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ہیڈ کوارٹرز) کو صاف پانی منصوبوں کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ ایک ہفتے کے اندر فلٹریشن پلانٹس کیلئے موزوں زمین کی نشاندہی کریں۔ ترجیحاً سرکاری زمین کا انتخاب کیا جائے ۔ ادھر راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں رنگ روڈ سے متعلق اجلاس ہوا جس میں کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے بتایا کہ رنگ روڈ کے اطراف میں زمین مختص کی جائے گی جہاں صرف اکنامک زونز تعمیر کیے جائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ، آر ڈی اے اور بزنس فیسلیٹیشن سنٹر معاونت اور تعاون کرے گا، امید ہے دسمبر میں رنگ روڈ کا افتتاح ہو جائے گا۔ چیمبر کی رنگ روڈ اکنامک زونز ڈویلپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اسد مشہدی نے بتایا کہ جدید طرز کے اکنامک زونزقائم کیے جائیں گے جہاں ہول سیل مارکیٹوں،غلہ منڈیوں، چھوٹی فیکٹریوں، فرنیچر اور پلاسٹک شو مارکیٹ، گڈز ٹرانسپورٹ اڈوں کیلئے جدید انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر