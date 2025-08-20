انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی میں ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ اور ایم این اے طاہرہ اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔
ڈپٹی کمشنر نے ناقص کارکردگی کے حامل افسران کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کل سے روزانہ صبح 8بجے اجلاس ہوگا۔ سابق میئر سردار نسیم احمد، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان، حاجی پرویز خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جس میں یونین کونسل وائز رپورٹ پیش اور مؤثر اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ادھر پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات نے انسداد ڈینگی اقدامات کے جائزہ کیلئے ڈھوک مٹکیال کا دورہ کیا۔ انہوں نے علاقے کے قبرستان میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور پانی کے نکاس کا نظام چیک کیا۔