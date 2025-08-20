صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

  • اسلام آباد
انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی میں ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ اور ایم این اے طاہرہ اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔

 ڈپٹی کمشنر نے ناقص کارکردگی کے حامل افسران کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کل سے روزانہ صبح 8بجے اجلاس ہوگا۔ سابق میئر سردار نسیم احمد، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان، حاجی پرویز خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جس میں یونین کونسل وائز رپورٹ پیش اور مؤثر اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ادھر پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات نے انسداد ڈینگی اقدامات کے جائزہ کیلئے ڈھوک مٹکیال کا دورہ کیا۔ انہوں نے علاقے کے قبرستان میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور پانی کے نکاس کا نظام چیک کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر