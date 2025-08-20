وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں)وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین نے ملاقات کی جس میں توانائی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں ممالک کے درمیان لائم سٹون، کوئلہ اور پٹرولیم مصنوعات کے شعبوں میں ممکنہ شراکت داری پر بھی بات چیت کی گئی۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے بھی پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور توانائی تعاون کو مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔