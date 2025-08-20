صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

  • اسلام آباد
وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں)وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین نے ملاقات کی جس میں توانائی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

دونوں ممالک کے درمیان لائم سٹون، کوئلہ اور پٹرولیم مصنوعات کے شعبوں میں ممکنہ شراکت داری پر بھی بات چیت کی گئی۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے بھی پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور توانائی تعاون کو مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نوشہرہ ورکاں:ہسپتال میں صفائی ابتر،ڈاکٹرزوعملہ غائب

کمشنر کا ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کیساتھ خانکی بیراج کا دورہ

سیالکوٹ:خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم

چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ٹیکس آفس پنڈی بھٹیاں کا دورہ

نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر

مین بازار محلہ انصاریاں، پٹھاناں، راجپوتاں کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر