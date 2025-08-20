وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ
گلگت (دنیا رپورٹ) وزیر مواصلات عبدالعلیم خان گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے اور بالخصوص شاہراہوں اور پلوں کی مرمت کا معائنہ کرنے کیلئے گلگت پہنچ گئے۔
انہوں نے متاثرہ ستک پل کا معائنہ کیا اور تعمیر و مرمت کے امور کا جائزہ لیا اور افسران کو موقع پر ہدایات دیں۔ انہوں نے این ایچ اے حکام کو ہدایت کی کہ پہاڑوں سے گرنے والا پانی سڑک کے اوپر کے بجائے نیچے سے گزارا جائے تاکہ روڈ انفراسٹرکچر اور مسافروں کوسیلاب کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ عبدالعلیم خان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا 15اگست کو بارشوں اور سیلابی ریلوں نے شہریوں کے جان و مال اور مواصلات کے نظام کو سخت نقصان پہنچایا، گلگت بلتستان کی مختلف شاہراہوں کو ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا ہے ۔ انہوں نے بہتر کارکردگی پر این ایچ اے کو شاباش دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جگلوٹ سکردو روڈ کو شدید نقصان پہنچا تھا، اس شاہراہ سمیت مختلف سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے ۔ بعض جگہ بالخصوص پل بہہ جانے سے ٹوٹی سڑکوں کی بحالی پر کام جاری ہے۔