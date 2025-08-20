پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) چیئرمین سی ڈی اے، چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائی اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی کیلئے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔
اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، مری اور ہری پور کے اضلاع میں بغیر ویزا کے حامل غیر ملکی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ گھروں، ہوٹلز میں مقیم غیر رجسٹر غیر ملکی کرایہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کو پراپرٹی کے لین دین کیلئے سٹامپ پیپر کا اجرا بند کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، کرایہ داری ایکٹ سختی سے نافذ کرنے کی تاکید کی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی اے ایسے افراد کو اجازت نامے کے بغیر موبائل سمز جاری نہ کرے۔ محمد علی رندھاوا نے ہدایت کی کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوںکی مستقبل میں دوبارہ آبادکاری روکنے کیلئے جامع پلان تشکیل اور مربوط ڈیٹا بیس تیار کیا جائے۔ انہوں نے 5 اضلاع کو سیف زون بنانے کیلئے ایف آئی اے ، نادرا اور دیگر اداروں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ اور ہم آہنگی بڑھانے کی ہدایت کی۔