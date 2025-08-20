صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • اسلام آباد
پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) چیئرمین سی ڈی اے، چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائی اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی کیلئے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔

 اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، مری اور ہری پور کے اضلاع میں بغیر ویزا کے حامل غیر ملکی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ گھروں، ہوٹلز میں مقیم غیر رجسٹر غیر ملکی کرایہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کو پراپرٹی کے لین دین کیلئے سٹامپ پیپر کا اجرا بند کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، کرایہ داری ایکٹ سختی سے نافذ کرنے کی تاکید کی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی اے ایسے افراد کو اجازت نامے کے بغیر موبائل سمز جاری نہ کرے۔ محمد علی رندھاوا نے ہدایت کی کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوںکی مستقبل میں دوبارہ آبادکاری روکنے کیلئے جامع پلان تشکیل اور مربوط ڈیٹا بیس تیار کیا جائے۔ انہوں نے 5 اضلاع کو سیف زون بنانے کیلئے ایف آئی اے ، نادرا اور دیگر اداروں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ اور ہم آہنگی بڑھانے کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر