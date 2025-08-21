صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس میں ٹریننگ ورکشاپ اختتام پذیر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس میں 15روزہ سافٹ سکلز ٹریننگ ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی، میزبانی کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس کے ڈائریکٹرپروفیسر شاہد خٹک نے کی۔

 پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ شاہ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی نے کہا وسائل کی کمی کاشکار ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پروفیسر شاہد خٹک نے کہا کامسیٹس طلبہ کیلئے علم کی راہوں کو آسان بنا رہا ہے۔ مہمان خصوصی نے طلبا اور ٹرینرز کو سرٹیفکیٹ اور اعزازی شیلڈز دیں۔

