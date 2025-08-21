صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبعلم کا اعزاز

  • اسلام آباد
طالبعلم کا اعزاز

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نمل نے اپنی سلور جوبلی تقریب کا انعقاد کیا جس میں بی ایس ترجمہ و تفہیم (انگریزی، چینی زبان) کے طالب علم عبدالسلام خان نے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا۔

بلکہ طلائی تمغہ جیتنے والوں میں سب سے زیادہ سی جی پی اے حاصل کرنے پر تقریر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وہ نمل کی جانب سے علامہ اقبال کوئز مقابلہ اور دسمبر 2022میں تقریری مقابلہ بھی جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میری کامیابی اساتذہ، والدہ، بڑے بھائی حماد خان، مرحوم والد شاہد خان اور مرحوم ماموں نعیم اللہ کی محنت و کوششوں کا نتیجہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ماڈل ہائی سکول کے کلرک کو ترقی کا لیٹر دیا گیا

محمد اشرف کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اور گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن