طالبعلم کا اعزاز
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نمل نے اپنی سلور جوبلی تقریب کا انعقاد کیا جس میں بی ایس ترجمہ و تفہیم (انگریزی، چینی زبان) کے طالب علم عبدالسلام خان نے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا۔
بلکہ طلائی تمغہ جیتنے والوں میں سب سے زیادہ سی جی پی اے حاصل کرنے پر تقریر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وہ نمل کی جانب سے علامہ اقبال کوئز مقابلہ اور دسمبر 2022میں تقریری مقابلہ بھی جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میری کامیابی اساتذہ، والدہ، بڑے بھائی حماد خان، مرحوم والد شاہد خان اور مرحوم ماموں نعیم اللہ کی محنت و کوششوں کا نتیجہ ہے۔