سی ڈی اے پلاٹ کی غیر قانونی ٹرانسفر میں ملوث 2ملزم گرفتار
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں) ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے سی ڈی اے پلاٹ کی غیر قانونی ٹرانسفر میں ملوث 2ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ملزمان میں امداد علی اور آجون شاہ شامل ہیں۔ امداد علی سی ڈی اے میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر سینی ٹیشن ڈائریکٹوریٹ جبکہ آجون شاہ کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر تعینات تھا۔ ملزمان نے جعل سازی کرتے ہوئے مرحوم خورشید اختر کے بجائے خورشید بیگم کے نام پر اسلام آباد کے علاقے I-12/4میں پلاٹ الاٹ کر دیا تھا۔ یہ فراڈ 2016میں دیگر سی ڈی اے افسران کی ملی بھگت سے کیا گیا تھا، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔